La liqueur de gentiane en Auvergne, une recette vieille de plus de cent ans

On peut trouver la gentiane ou "fée jaune" sur les hauts plateaux d'Auvergne, à plus de 1 300 mètres d'altitude. Ses racines, de préférence les plus âgées, sont utilisées pour faire une liqueur. Un breuvage au goût très amer, qui est pourtant apprécié dans la région. Dans le Puy-de-Dôme, villageois et touristes se réunissent chaque année pour le célébrer.