La petite Venise du nord : un endroit à visiter !

Dès le coucher du soleil, c'est le moment de profiter des illuminations de Noël. La lumière des peintres flamands Bruges scintilles dans cette ville appelée aussi la petite Venise du nord. Elle atteint les six millions de visiteurs par an, dont la plupart sont des Français. La visite des lieux peut se faire en canot ou en calèche selon le désir de chacun.



