La pivoine, la fleur de saison

À l'occasion de la fête des mères, les bouquets de fleurs sont incontournables. À Mauguio se trouve le dernier producteur de pivoine dans l'Hérault. Plusieurs conditions doivent être réunies avant l'éclosion de cette fleur. Par exemple, elle nécessite une température allant entre zéro et deux degrés pendant 400 heures.



