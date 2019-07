La plage du Racou, un cadre idyllique à savourer en famille

Un réveil les pieds dans l'eau, un après-midi ensoleillé, un décor de carte postale... la plage du Racou a tout pour plaire aux vacanciers. L'ambiance calme et paisible qui y règne fait le bonheur des habitués. Et avec 24°C dans la Méditerranée, impossible de résister à l'appel du grand bleu. Petits et grands y trouvent leurs comptes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.