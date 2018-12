La porcelaine du Berry, un savoir-faire qui se transmet depuis 200 ans

La fabrication d'une porcelaine 100% berrichonne est un savoir-faire qui se transmet depuis près de 200 ans. A Mehun-sur-Yèvre, dans le Cher, se tient une manufacture qui préserve les méthodes de fabrication ancestrales. Près de trois millions de pièces par an sortent des ateliers et 60% de la production est exportée.



