La préservation du château de Villesavin nécessite beaucoup de financement

Il figure parmi les monuments les plus visités de la région. Le château de Villesavin, joyau de la Renaissance, attire plus de 20 000 visiteurs chaque année. Cependant, ce patrimoine marqué par les siècles, nécessite près de 200 000 euros d'entretien par an, en plus des travaux qu'il faut effectuer. Une charge financière que ses propriétaires n'arrivent plus à supporter. Grâce au coup de pouce du Loto du patrimoine, des financements ont pu être débloqués pour préserver et restaurer le château.



