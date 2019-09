La récolte du chasselas de Moissac bat son plein

JT 13H - Les producteurs du Tarn-et-Garonne ont commencé à cueillir le chasselas, un raisin de table qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée.

À Cazes-Mondenard, à l'abri des caprices de la météo, les grappes de chasselas sont généreuses et bien dorées. Le coup d'envoi de la récolte a été un peu tardif, attendant la bonne teneur en sucre du fruit. Avec leurs petits ciseaux, les chasselatiers les cueillent avec délicatesse. Ils sont en effet fragiles. À savoir que le chasselas de Moissac est le premier fruit frais à avoir obtenu une appellation d'origine contrôlée en 1977.



