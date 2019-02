La réhabilitation de la Paimpolaise, un rêve qui prend vie

La Paimpolaise est une vedette qui faisait la traversée entre Paimpol et l'île de Bréhat. Soutenu par ses parents, Goulven Simon, un jeune Breton, s'est lancé dans un projet visant à redonner vie au bateau. Un rêve qu'il nourrit depuis plus de six ans. En tout, ils auront besoin de 200 000 euros pour sauver la Paimpolaise.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.