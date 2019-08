La Réunion : la broderie fait la fierté du village de Cilaos

Sur l'île de la Réunion, la broderie est un art centenaire dont les brodeuses de Cilaos en sont les gardiennes. Connues dans le monde entier, elles utilisent des techniques uniques. Dans la Maison de la Borderie, leur travail attire l'œil des touristes chaque jour. La broderie est née sur l'île en 1900 et a failli disparaître au fil du temps. La mairie a alors décidé de transmettre le savoir-faire des dernières brodeuses. Elle a organisé des cours de broderie pour certains élèves du CM1 et du CM2 de l'école de Cilaos.



