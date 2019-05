La rhubarbe est à l'honneur à Houdemont, en Meurthe-et-Moselle

À chaque printemps, les rhubarbes font leur apparition. Un ingrédient idéal pour concocter de bons desserts. À l'occasion de la fête de la rhubarbe, à Houdemont, Monique nous fait découvrir sa recette de tarte à la rhubarbe qu'elle tient de sa belle-mère. Pour la réaliser, vous aurez besoin de six bâtons de rhubarbe moyens, de trois œufs, de 200 grammes de crème fraîche, de 50 grammes de sucre et d'une pâte brisée. Suivez les étapes de la recette en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.