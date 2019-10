La saison des dorades débute à Sète

JT 13H - Du soleil, un air d'été et du poisson : c'est la saison des dorades à Sète, dans l'Hérault.

Du soleil et du poisson, rien ne viendra assombrir la journée des pêcheurs à Sète, dans l'Hérault : la saison des dorades a débuté. Si elles ont passé l'été dans l'étang, elles se rassemblent pour regagner la mer. L'occasion pour de nombreux habitants ainsi que des visiteurs d'admirer une pêche miraculeuse. Par ailleurs, l'automne est aussi le moment idéal pour la restauration des voiles latines.



