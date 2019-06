La saison des transhumances se poursuit dans le Gard

Cela fait cinq jours que les éleveurs marchent pour mener leurs troupeaux vers des pâturages d'altitude. Le week-end du 15 juin 2019, ils ont fait une halte à l'Espérou, dans le Gard. Chèvres et brebis ont défilé dans la rue principale, puis ont été rassemblés sur la prairie. Une parade qui a émerveillé les habitants du village. Par ailleurs, des visiteurs sont venus un peu de partout pour découvrir les produits du terroir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.