La station la plus enneigée du pays

Les professionnels du ski se sont frotté les mains, car les dernières précipitations ont été très généreuses. Dans les Pyrénées, on a enregistré le plus fort enneigement du pays. Avec quatre mètres cinquante, la palme revient à la station de Cauterets, qui lui a également valu la cinquième place mondiale. En 2013, elle avait déjà décroché le titre de la station la plus enneigée du monde.



