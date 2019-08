La tapisserie, une belle tradition dans le Lauragais

La tapisserie est une vieille tradition française dans l'art contemporain. À Sorèze, au cœur du pays de Cocagne, les œuvres de Dom Robert, moine, artiste et amoureux de la nature, sont exposées dans l'une des ailes de l'abbaye. Papillons géants, chevaux et fleurs... les motifs sont très colorés. Ces grandes tapisseries racontent les dons de l'artiste qui avaient puisé ses inspirations dans les cours des fermes ou dans les herbes hautes de la montagne noire.



