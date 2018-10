La Tha...wack, produite en Saine-saint-Denis, sacrée meilleure bière brune du monde

A peine vieille d'une dizaine d'années, une petite brasserie située en Seine-Saint-Denis s'est déjà forgé une belle renommée. Lors d'un concours organisé en Angleterre, une de ses bières, nommée Tha...Wack (qui se prononce "swac"), a été sacrée championne du monde des bières brunes. Son secret de fabrication est gardée par cinq artisans. Dans leur atelier, rien n'est industrialisé : la bière est brassée à la main. Léger mais complexe, le breuvage met en avant le houblon Columbus, associé au malt, à quelques notes de café et même à du caramel. Dans quelques semaines, la brasserie déménagera dans un local beaucoup plus spacieux, qui lui permettra de produire en plus grande quantité.



