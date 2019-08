La traditionnelle Fête de la lavande se tient à Sault, dans le Vaucluse

Ce 15 août 2019, se tient la traditionnelle fête de la lavande à Sault, dans le Vaucluse. Chaque année à la même date, des chars décorés avec cet or bleu de Provence défilent au pied du mont Ventoux. Des animations, des expositions ainsi que le championnat de France de coupe de lavande à la faucille sont également au programme. Par ailleurs, tout le village célèbre la lavande en cette journée, pour marquer la fin de la coupe dans les champs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.