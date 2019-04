Le breton, une langue régionale encore bien vivante

Près de 40 000 personnes parlent encore quotidiennement le breton en Bretagne. Une langue régionale bien vivante qui pourrait faire partie des futures grandes spécialités pour le nouveau baccalauréat. Par ailleurs, le breton est encore très utilisé même dans le milieu professionnel. Des adultes se formant à l'apprentissage de cette langue la voit comme un avantage pour leur métier. Des films et des dessins animés sont même traduits en breton et connaissent un franc succès.



