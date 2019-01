Le brocciu de Piana, l'une des références culinaires de Corse

Le fameux brocciu de Piana, en Corse, est un fromage à base de lait de chèvre trait à la main. Sa préparation suit des règles bien précises et repose sur un savoir-faire ancestral transmis à la jeune génération pianaise. Une spécialité locale qui sera élaborée quotidiennement durant les six prochains mois en Corse.



