Le carnaval de Limoux, le plus long carnaval du monde

La sous-préfète de l'Aude a lancé le coup d'envoi du carnaval de Limoux le 27 janvier 2019. La fête, qui est la plus longue du monde, va durer trois mois. Les meuniers ont ouvert le bal. Avant le défilé, ils ont mis leurs traditionnelles tenues avec le fameux sabot et la cagoule. Une tradition qui se transmet de père et de mère en fils depuis le XIVème siècle. Accompagnés d'une foule de plus en plus nombreuse, ils vont défiler chaque week-end sous les arcades de la place centrale de Limoux.



