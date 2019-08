Le cassoulet, le plat emblématique de Castelnaudary

Le cassoulet est à Castelnaudary ce que la Tour Eiffel est pour la France. C'est un plat généreux cuisiné avec amour et qui se mange à volonté. Pour réussir cette recette, voici les ingrédients nécessaires : jarrets de porc, confis de canard, saucisses et haricots. Notons que le plat doit être servi dans une cassole en terre cuite.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.