Le château d'Esquelbecq fait peau neuve

JT 13H - Après 35 ans de rénovation, le château d'Esquelbecq rouvre ses portes. Le public a pu admirer sa seconde jeunesse lors des Journées du patrimoine 2019.

En 1984, le donjon du château d'Esquelbecq, dans le Nord, s'est effondré, détruisant les deux salons de l'édifice. Depuis, un long travail de reconstruction s'est opéré et de nombreux artisans, les meilleurs de la région, s'y attellent. Le château est rénové, à l'intérieur comme à l'intérieur, en respectant les travaux d'origine. Si quelques pièces sont ouvertes au public, il y a encore beaucoup à faire. Le propriétaire estime à trois ans la fin du chantier.



