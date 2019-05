Le Cirque d'Archiane : le paradis naturel du Diois !

Le Cirque d'Archiane a dévoilé l'un de ses secrets à ses visiteurs. En 1985, un guide a découvert ce site naturel spectaculaire, grâce à l'escalade. Un décor tapissé de verdure s'y cache. Le Cirque offre également un cadre privilégié à des rapaces, qui s'y introduisent depuis quelques années, notamment à cause des conditions d'aérologie. Sous le Vercors se trouve une énorme rivière naturelle qui alimente des bassins en contrebas.



