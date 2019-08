Le coco de Paimpol, un incontournable du terroir breton

Le coco de Paimpol est un haricot qui est cueilli uniquement à la main à cause de sa fragilité. Ce légume riche en protéines végétales est cultivé dans les Côtes-d'Armor depuis près d'un siècle. Un produit de base de la consommation en Bretagne qui se retrouve désormais sur les tables des grands chefs cuisiniers. Il se marie parfaitement avec du poisson ou de la viande.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.