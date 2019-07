Le comté, une spécialité de Fournet-Blancheroche

La Franche-Comté est une région de pâturage et de forêt. Dans son nom, il a gardé celui d'un fromage, le comté. Le village de Fournet-Blancheroche, dans le Doubs, en produit depuis 400 ans. Les méthodes de fabrication sont les mêmes et se font à travers une coopérative. Dans cette commune, dix fermes assurent l'approvisionnement en lait.



