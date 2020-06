Le "confiné", la belle histoire d'un fromage créé au hasard du confinement

Il est né d'un heureux hasard. Durant le confinement, la ferme vosgienne du Petit Gravier, à l'instar de beaucoup de petits producteurs de lait, a vu ses ventes dégringoler du jour au lendemain avec 80 % de débouchés en moins. Les propriétaires, Lionel Vaxelaire et son épouse Laura, se sont alors retrouvés avec une soixantaine de munsters sur les bras. "Les vaches, on ne peut pas fermer le robinet comme on le voudrait. [Elles] ont continué à produire, à produire, à produire. Et le fromage, il fallait qu’il soit fait parce que tout notre lait est transformé directement sur notre ferme", explique Lionel Vaxelaire, à la tête de cette exploitation située à Saulxures-sur-Moselotte au micro de TF1.

Le couple a finalement décidé de les laisser dans un coin de leur cave d’affinage, au milieu des autres fromages, et de ne plus y toucher. Au bout d'un mois, après l’avoir fait goûter autour d’eux et convaincus par son originalité, ils ont décidé de le commercialiser. "On l’a goûté après quatre semaines d’affinage et les enfants l’ont validé", raconte Laura Vaxelaire. Un nouveau fromage avec un nom tout trouvé : le "confiné". Et un slogan bien troussé : "Nouveau, il vient juste de sortir".