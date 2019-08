Le coup d'envoi est donné pour la chasse aux sangliers en Corse

Ce 15 août 2019 marque l'ouverture de la chasse aux sangliers en Corse. Un événement très attendu avec beaucoup d'impatience par les passionnés. C'est effectivement l'occasion de partager des moments uniques avec des amis et la famille. Chez les Tucci, par exemple, la passion pour la chasse se transmet de génération en génération. "Être ensemble, vivre une passion tous ensemble", comme le résume un chasseur.



