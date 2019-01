Le créole réunionnais, une langue ensoleillée et chaleureuse

Situé à plus de 9 000 kilomètres de l'Hexagone, l'île de la Réunion est un département d'Outre-mer. Le créole, sa langue régionale, est toujours mis à l'honneur. Que ce soit dans la poésie, dans les contes, dans les jeux d'enfants ou encore dans le domaine de la musique. Le créole constitue un patrimoine réunionnais qui fait partie intégrante de la culture de l'île.



