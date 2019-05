Le Débarquement en Normandie fête ses 75 ans

Les préparatifs du 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie ont commencé. Diverses commémorations auront lieu partout sur les plages du débarquement. Pour aider quelques vétérans américains, des associations organisent un voyage tout frais payés financés par des subventions et une cagnotte sur Internet. Le séjour dure deux semaines et le planning est entièrement organisé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.