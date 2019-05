Le grenat de Perpignan, bijou symbolique des Pyrénées-Orientales

Le grenat de Perpignan est reconnu par son éclat et par sa couleur rouge et or. Le bijou est devenu l'emblème de cette région. Seulement près d'une quinzaine de bijoutiers ont maîtrisé sa fabrication. Grâce à leur savoir-faire, ces confrères ont obtenu leur indication géographique protégée pour le grenat de Perpignan.



