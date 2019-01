Le Haut-Bréda, entre le travail et l'entraide

Au cœur de l'hiver, c'est un combat quotidien de déneiger 20 kilomètres de route qui relient les 400 habitants du Haut-Bréda aux autres communes. Dans la région, certains se déplacent toujours en ski. On l'oublie parfois mais avant de devenir un loisir, le ski était une manière de se déplacer en montagne. Quid du quotidien des habitants ?



