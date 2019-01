Le Havre : l'ancienne décharge de Dollermard refait surface sur la plage

Au Havre, une association se charge de ramasser et de trier les déchets sur la plage plusieurs fois par mois. Emportés par le vent et l'éboulement, les déchets de l'ancienne décharge de Dollemard se déposent sur le sable. Une situation qui inquiète les habitants de la commune. Comment lutter contre cette forme de pollution ?



