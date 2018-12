Le homard breton, un met exceptionnel pour les fêtes

Originaire de Bretagne, le homard voyage partout dans le pays pour s'inviter dans les repas du réveillon de Noël. Vendu entre 60 à 80 euros le kilo, le roi des crustacés est très prisé des poissonniers et des restaurateurs. Dans le Finistère, Jérémy Le Calvez, chef étoilé, nous dévoile ses secrets pour choisir le homard et nous montre comment le cuisinier, jusqu'au dernier petit morceau.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.