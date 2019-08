Le jambon du Kintoa, une spécialité basque

Si à la fin du sommet du G7 2019, Donald Trump est reparti avec un jambon entier, ce n'est pas pour rien. Il s'agit du fameux jambon du Kintoa. Produit avec une race rustique du Pays basque, ce jambon suit un procédé de fabrication bien précis notamment un affinage de près de deux ans. Le goût est tel qu'il coûte deux fois plus cher que le jambon de Bayonne traditionnel.



