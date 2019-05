Le Jardin des Plantes de Paris, un immense musée botanique

C'est l'un des plus beaux jardins de Paris. Au fil des siècles, le Jardin des Plantes est devenu un sanctuaire pour des centaines d'espèces fragiles et en voie de disparition. Dans ses immenses serres, on retrouve un patrimoine botanique exceptionnel. Toutes sortes de plantes rapportées des quatre coins du monde dont la sauvegarde reste une tâche difficile.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.