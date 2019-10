4e du concours du "Plus beau marché", Audruicq remercie ses commerçants et ses clients

JT 13H - Avec seulement 5.000 habitants, Audruicq est une petite ville du Pas-de-Calais. Elle est très fière de son marché, qui a terminé à la 4e place de notre concours du "Plus beau marché" 2019.

Lors de l'élection du "Plus beau marché 2019", celui d'Audruicq a fièrement représenté le Pas-de-Calais. Il s'est d'ailleurs placé à la quatrième place, au pied du podium. Pour remercier les commerçants, la commune distribue des affichettes. La vente d'animaux vivants caractérise le mieux ce marché. Poules, dindons et lapins donnent non seulement une ambiance rurale, mais sont aussi devenus une véritable attraction. Commerçants et clients espèrent encore faire mieux pour l'élection 2020 du "Plus beau marché".



