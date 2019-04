Le marché de Landerneau, un lieu convivial et chaleureux

Sur les étals du marché de Landerneau, les produits sont toujours frais et suivent les saisons. Certains clients y viennent régulièrement pour faire leurs courses mais aussi pour le service que leur offrent les commerçants. Ces derniers manient parfaitement l'art de la proximité et de la convivialité. De quoi avoir le sentiment d'être en famille.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.