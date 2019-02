Le marché de Rungis fête ses 50 ans ce 28 février

Il y a 50 ans, jour pour jour, les marchés des Halles quittaient Paris pour s'installer à Rungis. Antoine d'Agostino figure parmi ceux qui ont vécu l'événement. Ce gérant de la Cave de Rungis a commencé à 14 ans aux Halles de Paris. Comme tous les anciens, il se souvient du bon vieux temps et de l'ambiance de l'époque. Retour en images sur l'histoire de ce déménagement.



