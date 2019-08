Le mérou, emblème de la côte catalane

Le mérou est le plus grand prédateur de la côte. À la fin du 20e siècle, ce poisson était menacé de surpêche. Il a même failli disparaître de la côte catalane alors qu'il en est l'emblème. Mais à présent, il n'a plus rien à craindre, notamment dans la réserve marine de Cerbère-Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales. Dans cette zone, il est strictement interdit de le pêcher à l'hameçon et à la chasse sous-marine. Des mesures prises pour aider le mérou à augmenter aussi bien en taille qu'en densité.



