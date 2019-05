Le métier de sabotier, un artisanat en voie d'extinction

Pascal est un artisan sabotier depuis près de 38 ans. Il est l'un des derniers à maîtriser ce savoir-faire si particulier, car le pays ne compte plus qu'environ cinq ou six artisans de cet art. A Arrien-en-Bethmale, en Ariège, les sabots de Bethmale sont une fierté locale que les habitants portent encore durant de grandes occasions. Des souliers fabriqués à partir de bois solides courbés par la nature, une essence parfaite que l'on ne trouve qu'à près de 1 000 mètres d'altitude. Par ailleurs, pour travailler ce bois, il faut un savoir-faire particulier qui doit être transmis pour ne pas disparaître.



