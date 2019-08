Le pan bagnat, le sandwich qui sent bon le soleil du Midi

Sur la Côte d'Azur, la pan bagnat est un incontournable durant la saison estivale. Grand classique de la cuisine niçoise, il accompagne généreusement les pique-niques et se déguste au soleil, face à la mer. Pour le préparer, rien de plus simple : une salade niçoise que l'on met dans un pain rond, généreusement arrosé d'huile d'olive. Autrefois considéré comme le sandwich du pauvre, le pan bagnat est aujourd'hui le sandwich de l'été par excellence.



