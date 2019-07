Le parc national du Mercantour, le terrain de jeu de Roger Settimo

Connu pour ses peintures rupestres, son paysage impressionnant et ses loups, le parc national du Mercantour fête en 2019 ses 40 ans. Quarante années qui ont pu être fêtées grâce à l'engagement d'un homme, Roger Settimo, qui est tombé sous le charme du site il y a 66 ans. Depuis, il se bat pour la préservation de la faune et de la flore du parc, qui est d'ailleurs devenu sa demeure. A 94 ans, il ne se lasse pas d'admirer son Mercantour et n'hésite pas à le raconter aux visiteurs.



