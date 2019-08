Le pastel, une plante qui fait la fierté des habitants de Lauragais

Le Lauragais forme un triangle d'or entre Toulouse, Albi et Carcassonne. Il est réputé pour sa culture de pastel, une plante qui fait sa fierté depuis au moins la Renaissance. Ses feuilles permettent de fabriquer la cocagne, symbole de l'opulence de la région au XVIème siècle. Il s'agit d'une boule avec laquelle les habitants colorent les tissus pour avoir la fameuse couleur pastel. Cette dernière est également utilisée pour la peinture.



