Le phare de Pontusval fête ses 50 ans

JT 13H - Plusieurs personnes sont venues assister à la célébration des cinquante ans du phare de Pontusval, l'un des derniers phares à être habités.

Dans le Finistère, le phare de Pontusval a été automatisé. Le 15 septembre 2019, cet édifice a soufflé ses 50 bougies. Le public s'est déplacé en nombre pour assister à la fête. L'occasion pour ces derniers de se réunir et de se rappeler les bons souvenirs. Marie-Paule Le Guen, ancienne gardienne, nous fait visiter ce phare qui n'est nul autre que sa maison.



