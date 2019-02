Le Salon de l'Agriculture 2019, un accomplissement pour les éleveurs

Pour l'ouverture de l'édition 2019 du Salon de l'Agriculture, nul besoin de tapis rouge à fouler ni de ruban à découper. Les premiers pas de la vache Imminence ont suffi pour lancer le coup d'envoi de ce rendez-vous agricole. Une fierté pour son éleveur mais aussi pour tous les éleveurs passionnés présents au salon.



En tout, 4 000 animaux et 1 000 agriculteurs ont fait le déplacement. Un long voyage qui inquiète quelques éleveurs mais qui au final s'est bien déroulé. Vaches et moutons ont revêtu leurs tenues de cérémonie pour l'occasion. Plus qu'un salon, cet événement représente la concrétisation du dur labeur de nos agriculteurs.



