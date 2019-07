Le Trinichellu, un train d'exception

La Haute-Corse a tout pour plaire. Elle se démarque par ses beaux paysages et ses magnifiques plages. Mais aussi, le département propose des moyens de transport d'exception aux touristes pour leur faire profiter du moment présent. Par exemple, à bord du Trinichellu, ces derniers peuvent contempler le défilé de panorama qu'offre l'axe Calvi-l'Île-Rousse.



