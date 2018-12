Le village de la Selles-Saint-Denis a déjà bénéficié de l'opération SOS Villages et réédite l'expérience cette année

La septième édition de SOS Villages bat son plein. Depuis son lancement en octobre 2018 jusqu'à ce jour, 832 annonces ont été postées sur le site. Celles-ci vont du commerce multiservice à la boulangerie, en passant par des cabinets médicaux et des discothèques. Il faut le dire, l'opération sauve non seulement des commerces mais aussi des villages. C'est le cas de la commune de Selles-Saint-Denis, dans le Loir-et-Cher, où en 2012, une boucherie au bord de la fermeture a été reprise par un couple. Six ans après, le commerce fonctionne à merveille, pour le plus grand bonheur des repreneurs et des villageois. Car dans cette commune de 1 300 habitants, on bataille pour maintenir à flot les commerces. Pour cette édition 2018 de SOS Villages, la mairie a lancé deux annonces : une pour son épicerie et une autre pour son cabinet médical entièrement rénové.