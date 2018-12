Le vin de noix, un apéritif traditionnel très apprécié

Le vin de noix est un apéritif très populaire du Dauphiné. De la cueillette à la mise en bouteilles, c'est une histoire de patience et de tradition familiale qui se transmettent. Quelques exploitations agricoles en fabriquent encore. Tout commence par la récolte des noix de Grenoble en été pour s'achever à la fin de l'automne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.