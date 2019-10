Les artisans du Limousin (1/4) : vitrailliste, un métier de passion

JT 13H - Cette semaine, partons à la découverte de quelques artisans du Limousin, une région où l'artisanat d'art est une vraie tradition. Pour ce premier épisode, zoom sur la passion de quelques vitraillistes à Limoges.

A Limoges, les vitraux font partie intégrante du patrimoine. Ils procurent aux bâtiments toute leur splendeur. Dans les ateliers, l'art du vitrail nécessite de la concentration, de la délicatesse et bien sûr, de la passion. C'est une succession d'assemblage de différentes matières et de choix de couleurs. Francis Chigot était un maître en la matière. Parmi ses œuvres figurent les vitraux de l'hôtel de ville de Limoges. Il a également décoré plus de 500 édifices dans le pays et à l'étranger.



