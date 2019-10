Les artisans du Limousin (2/4) : gantier, un savoir-faire datant du Moyen Âge

JT 13H - La fabrication des gants, des accessoires de mode indémodables, nécessite de la précision, mais surtout de la passion.

La petite ville de Saint-Junien est reconnue depuis le Moyen Âge pour son savoir-faire dans la fabrication de gants. Ces accessoires de mode symbolisent l'élégance. Dans un atelier de la ville, ceux-ci sont fabriqués à la main. Les artisans travaillent avec le cuir, une matière réputée pour sa qualité et sa souplesse. Une fois la peau découpée, des couturières effectuent l'assemblage de chaque partie et le moindre détail compte. Terminée, la paire de gants est dressée sur des mains chauffantes.



