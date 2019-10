Les bars de Provence (2/4) : le cercle Saint-Pierre, un point de repère pour les pêcheurs de Martigues

JT 13H - Le cercle Saint-Pierre est une institution depuis 1876, à Martigues. C'est aussi un bar où règne un esprit convivial et où les pêcheurs passent leur temps à refaire le monde.

Sur le port de Carro, à Martigues, le cercle Saint-Pierre est l'endroit indiqué pour prendre un apéro. L'on y trouve également les pêcheurs de la côte bleu, actuels et anciens. Ceux-ci affectionnent particulièrement ce lieu devenu leur point de repère. Par ailleurs, l'endroit abrite aussi un musée qui représente tous les souvenirs du village et l'histoire de Carro qui était l'un des plus grands ports de pêche au thon. Un patrimoine que les anciens veulent transmettre à la jeune génération.



